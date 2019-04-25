Андрей Падин: Для меня уход из женской сборной стал неожиданным

Андрей Падин, проработавший с резервной командой год, прокомментировал решение СБР.
«Пока нет никаких планов относительно следующего сезона. Для меня уход из женской сборной стал неожиданным», - цитируют Падина «Известия».
Место Падина в резервной женской сборной России займет Евгений Куваев.
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