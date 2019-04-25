Губерниев – об увольнении Падина: Это больше, чем преступление - Советский спорт
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25 апреля 2019 13:51БиатлонСметанникова Дарья

Губерниев – об увольнении Падина: Это больше, чем преступление

Руководство СБР приняло решение отстранить Андрея Падина от работы с резервным составом женской сборной России.

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Падина.

«Тренера Андрея Падина убрали из наставников резервной женской сборной России по биатлону! Это больше, чем преступление: это ошибка», - написал Губерниев в своем инстаграме.

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Тренера Андрея Падина убрали из наставников резервной женской сборной России по биатлону !!!! Это больше , чем преступление : это ОШИБКА ....... 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #андрейпадин #хорошийтренер #тренермыстобой #тренер #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #талейран #фуше #наполеонбонапарт

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Место Падина в резервной женской сборной России займет Евгений Куваев.

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