Губерниев – об увольнении Падина: Это больше, чем преступление

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Падина.
«Тренера Андрея Падина убрали из наставников резервной женской сборной России по биатлону! Это больше, чем преступление: это ошибка», - написал Губерниев в своем инстаграме.
Место Падина в резервной женской сборной России займет Евгений Куваев.
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