Владимир Драчев: Сборная команда не для того, чтобы лечиться

- Маловероятно, что в составе будут какие-то изменения, по подготовке Глазыриной еще есть много вопросов, а у Старых есть старые болезни. Сборная команда не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы здоровые спортсмены выступали. Когда она будет в хорошем состоянии, то можно будет смотреть. Цветков не попадает по критериям в основной состав, а в резерве - молодежь, там ограничение в возрасте 25 лет, - приводит слова Драчева ТАСС.
Добавим, что подготовку к новому сезону основная и резервная команды начнут с 14 по 30 мая в Белокурихе (Алтайский край).
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