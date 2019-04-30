Васильева по вине IBU не узнала о пропуске допинг-теста В нынешнем сезоне Васильева набрала 155 очков и заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира.

Российская биатлонистка Маргарита Васильева находится под угрозой дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов за месяц. Представитель спортсменки Сергей Лисин рассказал о подробностях дела.

«Копии всех писем от IBU, посылаемых спортсменке, дублируются на ящик СБР. 7 марта Васильева отправила в союз запрос на предоставление ей всех копий, чтобы проверить факт отсутствия уведомления о записи второго «флажка», однако её письмо осталось без ответа.

По нашей версии, произошло следующее: IBU записал этот «флажок» Васильевой 17 августа 2018 года, но никого об этом не оповестил. В систему АДАМС «флажок» был внесён 16 октября, однако в интерфейсе спортсмена данные о количестве «флажков» не показываются.

Таким образом, Васильева не имела чёткой информации о количестве записанных ей «флажков» и считала, что у неё имеется лишь один, самый первый, от 4 июня, уведомление о записи которого она получила 22 августа.

К сожалению, на ранней стадии дела Васильева была так или иначе введена в заблуждение персоналом СБР, который запутал её в вопросе дат получения «флажков» и содержимого писем от IBU. Запутали не только Васильеву — врач команды Алексей Лагуточкин заявил прессе, что первый «флажок» Васильевой датирован 23 апреля 2018 года. На самом же деле 23 апреля — дата получения спортсменкой логина и пароля в систему АДАМС. Никакой «флажок» 23 апреля возникнуть не мог, у Маргариты было время до 1 мая на заполнение данных о втором квартале, и лишь после этого её могли начать проверять.

На момент предъявления обвинений в нарушении антидопинговых правил уведомление о записи второго «флажка» так и не было отправлено. IBU сделал это только 20 марта 2019 года, после того как мы 11 марта выслали запрос на пересмотр, обратив внимание на данное обстоятельство. Получив это уведомление, Васильева сразу же, 20 марта, запросила у IBU информацию — отправлялся ли этот документ ей ранее, и если да, то когда. Ответа не поступило до сих пор», — цитирует Лисина сайт «Матч ТВ».