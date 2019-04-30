Вирер и Виттоцци вошли в состав сборной Италии на следующий сезон

Элитная группа: Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Лиза Виттоцци и Доротея Вирер. В состав команды A попали Томас Бормолини, Патрик Браунхофер, Даниэле Каппеллари, Джузеппе Монтелло, Николь Гонтье, Федерика Санфилиппо.
Вторая команда, которая будет выступать в Кубке IBU: Тьерри Шеналь, Михаэль Дюранд, Симон Лейтгеб, Маттиа Никасе, Руди Зини, Микела Каррара, Ирен Лардшнайдер.
Резерв: Паоло Родигари, Элеонора Фаунер, Алексия Рунггальдир.
Напомним, что в завершившемся сезоне Доротея Вирер стала победительницей общего зачета женского Кубка мира.
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