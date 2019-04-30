Васильев – о приглашении Максимова в сборную России: Это глупость - Советский спорт
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30 апреля 2019 17:21БиатлонСметанникова Дарья

Васильев – о приглашении Максимова в сборную России: Это глупость

Максим Максимов назначен помощником главного тренера мужской сборной России по биатлону.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал назначение Максима Максимова.

«Для меня это загадка. Не понимаю, что он такого яркого показал, чтобы быть тренером сборной команды? Присутствие в тренерском штабе некоторых людей вообще вызывает удивление.

Думаю, что в сборную надо приглашать специалистов, продемонстрировавших что-то на практике, людей, подготовивших каких-то спортсменов и показавших, что они думающие тренеры. А приглашать по принципу, что когда-то вместе бегали, — это глупость. Может быть, я ошибаюсь, но, думаю, таких тренеров, как Максим Максимов, в стране немало», - цитирует Васильева «Матч ТВ».

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