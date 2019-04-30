Васильев – о приглашении Максимова в сборную России: Это глупость

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал назначение Максима Максимова.
«Для меня это загадка. Не понимаю, что он такого яркого показал, чтобы быть тренером сборной команды? Присутствие в тренерском штабе некоторых людей вообще вызывает удивление.
Думаю, что в сборную надо приглашать специалистов, продемонстрировавших что-то на практике, людей, подготовивших каких-то спортсменов и показавших, что они думающие тренеры. А приглашать по принципу, что когда-то вместе бегали, — это глупость. Может быть, я ошибаюсь, но, думаю, таких тренеров, как Максим Максимов, в стране немало», - цитирует Васильева «Матч ТВ».
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