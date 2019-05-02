Луиза Куммер завершила карьеру

«Иногда одни хорошие события должны закончиться, чтобы на их место пришли другие. Я решила завершить спортивную карьеру, перелистнуть эту важную страницу своей жизни и начать новую главу», – написала Куммер в сети Facebook.
Куммер является чемпионкой Европы-2016 в масс-старте, обладательницей серебра ЧЕ в сингл-миксте (2016). В составе немецкой команды она дважды становилась победительницей эстафетной гонки на этапах Кубка мира (2014, 2015).
Ее лучший результат в личных гонках на КМ – 8-е место в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске (2015).
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