Луиза Куммер завершила карьеру Немецкая биатлонистка Луиза Куммер завершила спортивную карьеру в возрасте 25 лет.

«Иногда одни хорошие события должны закончиться, чтобы на их место пришли другие. Я решила завершить спортивную карьеру, перелистнуть эту важную страницу своей жизни и начать новую главу», – написала Куммер в сети Facebook.

Куммер является чемпионкой Европы-2016 в масс-старте, обладательницей серебра ЧЕ в сингл-миксте (2016). В составе немецкой команды она дважды становилась победительницей эстафетной гонки на этапах Кубка мира (2014, 2015).

Ее лучший результат в личных гонках на КМ – 8-е место в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске (2015).