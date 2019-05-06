Стал известен календарь Кубка мира на следующий сезон

Биатлон. Календарь Кубка мира сезона-2018/19
Первый этап. Эстерсунд (Швеция)
30 ноября – сингл-микст и смешанная эстафета.
1 декабря – спринт (мужчины) и спринт (женщины).
4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины).
5 декабря – индивидуальная гонка (женщины).
7 декабря – эстафета (мужчины).
8 декабря – эстафета (женщины).
Второй этап. Хохфильцен, Австрия
13 декабря – спринт (женщины) и спринт (мужчины).
14 декабря – эстафета (женщины) и гонка преследования (мужчины).
15 декабря – гонка преследования (женщины) и эстафета (мужчины).
Третий этап. Анси, Франция
19 декабря – спринт (мужчины).
20 декабря – спринт (женщины).
21 декабря – гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).
22 декабря – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
Четвертый этап. Оберхоф, Германия
9 января – спринт (женщины).
10 января – спринт (мужчины).
11 января – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
12 января – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
Пятый этап. Рупольдинг, Германия
15 января – спринт (женщины).
16 января – спринт (мужчины).
17 января – эстафета (женщины).
18 января – эстафета (мужчины).
19 января – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
Шестой этап. Поклюка, Словения
23 января – индивидуальная гонка (мужчины).
24 января – индивидуальная гонка (женщины).
25 января – сингл-микст и смешанная эстафета
26 января – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
5 марта – спринт (женщины).
6 марта – спринт (мужчины).
7 марта – эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).
8 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
12 марта – спринт (мужчины).
13 марта – спринт (женщины).
14 марта – гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).
15 марта – сингл-микст и смешанная эстафета.
Девятый этап. Хольменколлен, Норвегия
20 марта – спринт (женщины) и спринт (мужчины).
21 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
22 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
Чемпионат мира по биатлону пройдет в Антхольце (Италия) 13-23 февраля 2020 года. Чемпионат Европы состоится в Отепя (Эстония) 25 февраля — 1 марта 2020 года.
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