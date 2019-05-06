Глава РУСАДА: Дисквалификация Васильевой – вопрос времени

Российская биатлонистка Маргарита Васильева находится под угрозой дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов за месяц. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил уверенность в том, что Васильева будет отстранена.
«Мы это проговорили и уже не в первый раз. Это вопрос готовности спортсменки, ее понимания того, что антидопинговая деятельность сама по себе и все ее составляющие, включая внесения информации в систему ADAMS, являются неотъемлемой частью профессионального спортсмена. Если человек встал на путь профессионального спорта, он должен относиться к этому совершенно иначе. Как раз один из наших зарубежных коллег (член исполкома IBU Франц Штайнле) сказал, что если у нас в России количество таких случаев переваливает за десяток, то у них это единицы.
В моем понимании глупо получать дисквалификацию за нарушение правил доступности. Это просто глупо. Очень важно, чтобы у спортсмена сходились две составляющие - его спортивная составляющая и внутренняя культура. Это же вопрос ответственности. На нее (Маргариту Васильеву) полагались, в нее вкладывали силы и средства. Ее готовили, а она сейчас будет дисквалифицирована на некий период, и сборная не сможет на нее рассчитывать. Ее дисквалификация – вопрос времени. Хотя этот вопрос рассматривается не в РУСАДА, а в международной федерации», - цитирует Гануса «Р-Спорт».
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