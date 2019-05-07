СБР: Васильева будет дисквалифицирована на два года, мы никак не сможем ей помочь

Российская биатлонистка Маргарита Васильева находится под угрозой дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов за месяц. Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков прокомментировал ситуацию с Васильевой.
«Решение по Васильевой принимает IBU, там нечего обсуждать – она нарушила антидопинговые правила и получила три флажка. По нашим предположениям, это будет дисквалификация на два года, решение возможно будет обжаловать, но, боюсь, что не будет никаких перспектив.
Она несет за это персональную ответственность, почему-то остальные спортсмены сборной России заполняют систему ADAMS, а она – нет. СБР уже никак не сможет ей помочь в обжаловании решения, потому что факты нарушений налицо, обращаться за помощью можно было до третьего флажка», – цитирует Голикова ТАСС.
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