36-летняя Мякяряйнен попала в состав сборной Финляндии на следующий сезон - Советский спорт
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07 мая 2019 11:33БиатлонСметанникова Дарья

36-летняя Мякяряйнен попала в состав сборной Финляндии на следующий сезон

Об этом сообщает официальный сайт финской федерации биатлона.

Трехкратная победительница Кубка мира Кайса Мякяряйнен не собирается завершать карьеру. 36-летняя биатлонистка попала в состав сборной Финляндии на следующий сезон.

В прошлом сезоне Мякяряйнен раздумывала о продолжении карьеры. В итоге спортсменка решила, как минимум еще на год остаться в биатлоне.

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