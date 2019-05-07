36-летняя Мякяряйнен попала в состав сборной Финляндии на следующий сезон

Трехкратная победительница Кубка мира Кайса Мякяряйнен не собирается завершать карьеру. 36-летняя биатлонистка попала в состав сборной Финляндии на следующий сезон.
В прошлом сезоне Мякяряйнен раздумывала о продолжении карьеры. В итоге спортсменка решила, как минимум еще на год остаться в биатлоне.
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