Дальмайер объявила о завершении карьеры - Советский спорт
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17 мая 2019 14:43БиатлонКоноплев Александр

Дальмайер объявила о завершении карьеры

На ее счету 33 победы в 139 гонках на этапах Кубка мира.

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер завершила карьеру биатлонистки. 25-летняя немка сообщила о своем решении в инстаграме.

«Уважаемые фанаты, друзья, партнеры, товарищи. Пришло время прощаться!

После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую профессиональному спортсмену. Поэтому я решила закончить свою активную карьеру в биатлоне.

С самого детства я полностью посвящала себя биатлону. Я пережила великолепные моменты, познакомилась с замечательными людьми, без которых все это было бы невозможно. Чтобы освободить место для новых приключений, мне пора закрыть биатлонную главу своей жизни», – написала Дальмайер.

Дальмайер – двукратная чемпионка Игр-2018, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира.

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Dear fans, friends, partners and companions - it's time to say goodbye! 👋 After an unbelievably tough season full of ups and downs, I no longer feel the one hundred percent passion required for professional sport. That's why I have decided to end my active biathlon career after some time of reflection. Since my childhood, I have dedicated myself completely to biathlon, I was able to experience incredibly great and intense moments and got to know some wonderful companions and supporters, without whom all this would not have been possible. Many thanks for all the years I spent in this sport - they made me who I am! 🙏 To make room for new adventures, it's time for me to close the biathlon chapter. A detailed report about my reasons for ending my career can be found on my website - link in bio. I am looking forward to what is awaiting me now - see you out there! 🙂 Best, Laura ✌️ #bettertobefAst

Публикация от Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier)

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