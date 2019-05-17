Дальмайер объявила о завершении карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер завершила карьеру биатлонистки. 25-летняя немка сообщила о своем решении в инстаграме.
«Уважаемые фанаты, друзья, партнеры, товарищи. Пришло время прощаться!
После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую профессиональному спортсмену. Поэтому я решила закончить свою активную карьеру в биатлоне.
С самого детства я полностью посвящала себя биатлону. Я пережила великолепные моменты, познакомилась с замечательными людьми, без которых все это было бы невозможно. Чтобы освободить место для новых приключений, мне пора закрыть биатлонную главу своей жизни», – написала Дальмайер.
Дальмайер – двукратная чемпионка Игр-2018, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира.
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