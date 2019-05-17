Владимир Драчев: Для нас решение Дальмайер завершить карьеру стало неожиданным

- Хотелось бы поблагодарить спортсменку за красивый биатлон, яркие, уверенные победы. Нам было приятно наблюдать за ее выступлениями. Лаура - элитная, выдающаяся спортсменка, которая достигла всех высот в нашем виде спорта.
Для нас ее решение стало неожиданным, 25 лет - самый лучший возраст для биатлона, она могла еще много добиваться. Но это спорт: если люди теряют мотивацию, то они заканчивают выступать. Хочу пожелать ей успехов в жизни вне спорта, - приводит слова Драчева ТАСС.
Напомним, что ранее двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер объявила о завершении карьеры биатлонистки. Об этом 25-летняя немка сообщила в своем Instagram.
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