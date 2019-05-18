Грайс стал тренером женской сборной Польши Трехкратный олимпийский чемпион немец Михаэль Грайс возглавил женскую сборную Польши по биатлону.

Ранее немецкий специалист работал с командой США.

«Признаюсь, что если бы кто-то год назад сказал мне, что я буду работать в Польше, я бы не поверил.

Я слежу за тем, что происходит в биатлоне, и знаю, чего добилась Польша в последние годы. Вижу основу для дальнейшего развития, так что рад поработать с польскими биатлонистками.

Прогресс в их индивидуальных результатах – моя главная цель. Я также верю, что нам удастся вывести на высокий уровень четвертую спортсменку, что позволит нам бороться в эстафете.

Сейчас мы еще разрабатываем план летних сборов, но, вероятно, мы отправимся в Оберхоф и Рупольдинг. Эти места подходят для летних тренировок. Когда я был спортсменом, готовился в основном в Рупольдинге.

Бернд Айзенбихлер, который помог мне стать тренером сборной США, покинул должность. После его ухода с поста директора, у американцев появилась хорошая возможность перестроить все спортивную структуру с нуля. Поэтому мы вместе решили прекратить сотрудничество», – рассказал Грайс.