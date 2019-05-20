Белорусская биатлонистка Юркевич завершила карьеру - Советский спорт
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20 мая 2019 09:59БиатлонСметанникова Дарья

Белорусская биатлонистка Юркевич завершила карьеру

Об этом сообщает Biathlon-online.

Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич приняла решение завершить спортивную карьеру.

В Кубке мира 31-летняя белоруска дебютировала в январе 2010 года. Лучшим местом Юркевич стала бронза в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде в сезоне-2016/17.

Юркевич является серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров (2009 год) и бронзовым медалистом Универсиады-2011.

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