Логинов пропускает первый сбор России из-за свадьбы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 мая 2019 11:42БиатлонСметанникова Дарья

Логинов пропускает первый сбор России из-за свадьбы

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, кто в сборной России проходит первый сбор индивидуально.

Российский биатлонист Александр Логинов отсутствует в Белокурихе на первом сборе национальной команды, так как недавно женился.

«Логинов отсутствует на сборе в Белокурихе, потому что только что женился, и ему позволили пройти первый сбор самостоятельно. Дмитрий Малышко и Антон Бабиков проходят лечение после травм, Евгений Гараничев отпросился пройти первый сбор у себя в Тюмени, мы пошли ему навстречу. Екатерина Юрлова-Перхт проходит первый сбор индивидуально», - цитирует Драчева «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Логинов женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой.

Женская и мужская сборные России с 15 мая тренируются в Белокурихе.

25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
21/05 16:30Хоккей
Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфиналеОбъясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча.
22/05 09:00Футбол
«Многие фанаты «Крыльев» будут болеть против «Локо»Предстоящий финал Кубка России пройдет на нейтральном поле. О выезде в Самару мы расспросили менеджера по работе с болельщиками «Локомотива», который попросил не называть его фамилию, представившись Михаилом.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
22/05 12:00Футбол
Били, бьем, будем бить! Драку в финале Кубка заказывали?Два года назад финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» в Сочи завершился массовой дракой. Перед аналогичной схваткой тех же соперников в Самаре мы вспомнили самые памятные случаи, когда футбол в России напоминал ММА.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/05 10:00Хоккей
Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналуНакануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
22/05 10:00Футбол
Илья Жигулев: Конфликт вокруг храма в Екатеринбурге «Уралу» не помехаСегодня в Самаре пройдет финал Кубка России «Локомотив» – «Урал». В составах обеих команд есть только один участник прошлогоднего кубкового финала, с которым мы и связались накануне игры.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
21/05 21:00Хоккей
Феерическая победа нашей сборной. Швеция – Россия – 4:7. Как это былоЗа матчем вы могли следить вместе с «Советским спортом».
21/05 15:30Хоккей
Нюландер и Кучеров: лицом к лицу – уже сегодня!Два лучших бомбардира встретятся сегодня на льду чемпионата мира-2019. Их команды – Швеция и Россия сыграют за первое место в группе Б.
Новости
12:36 Футбол Луис Адриано подарил свой девушке новый автомобиль (фото)
12:25 Футбол Торган Азар стал игроком дортмундской «Боруссии» (фото)
12:23 Футбол «Спартак» инициировал уход Ломовицкого к другому агенту, предложив большую зарплату
12:20 Футбол «Атлетико» презентовал комплект новой домашней формы (фото)
12:02 Хоккей Россия сыграет с США в четверг. Расписание матчей ¼ финала чемпионата мира
12:00 Футбол «Локомотив» и «Урал» определились с формой на финал Кубка России (фото)
11:58 Хоккей Стало известно расписание матчей финала Кубка Стэнли
11:42 Биатлон Логинов пропускает первый сбор России из-за свадьбы
11:35 Волейбол Маргарита Курило: Уровень волейбола в Лиге наций отличается от чемпионата России
11:34 Хоккей Андрей Николишин: Со сборной США нельзя ни в коем случае расслабляться
11:32 Волейбол Тренер сборной России: В матче с Доминиканой мы показали отличный уровень волейбола
11:27 Футбол Дмитрий Парфенов: В Кубке России есть один победитель. Это тяжелый турнир
11:20 Футбол Влашич улетел в Загреб в преддверии матча с «Крыльями Советов»
11:18 Баскетбол Катерина Кейру станет гостем пресс-центра «Советского спорта»
11:08 Футбол Агент рассказал о причине конфликта Семина и Денисова
11:08 Футбол Юрий Семин: Для «Локо» Кубок России очень важен, второй титул после чемпионов
11:01 Футбол «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Барселоной» о трансфере Ракитича
10:57 Теннис Шарапова подарила «Порше» сотруднице, продавшей большое количество ее конфет (фото)
10:50 Хоккей Александр Кожевников: Американцам прощают многое, посмотрим, что будет на этот раз
10:33 Футбол Источник: Конте подписал предварительный контракт с «Интером»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика