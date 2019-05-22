Логинов пропускает первый сбор России из-за свадьбы

Российский биатлонист Александр Логинов отсутствует в Белокурихе на первом сборе национальной команды, так как недавно женился.
«Логинов отсутствует на сборе в Белокурихе, потому что только что женился, и ему позволили пройти первый сбор самостоятельно. Дмитрий Малышко и Антон Бабиков проходят лечение после травм, Евгений Гараничев отпросился пройти первый сбор у себя в Тюмени, мы пошли ему навстречу. Екатерина Юрлова-Перхт проходит первый сбор индивидуально», - цитирует Драчева «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что Логинов женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой.
Женская и мужская сборные России с 15 мая тренируются в Белокурихе.
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