Логинов пропускает первый сбор России из-за свадьбы Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, кто в сборной России проходит первый сбор индивидуально.

Российский биатлонист Александр Логинов отсутствует в Белокурихе на первом сборе национальной команды, так как недавно женился.

«Логинов отсутствует на сборе в Белокурихе, потому что только что женился, и ему позволили пройти первый сбор самостоятельно. Дмитрий Малышко и Антон Бабиков проходят лечение после травм, Евгений Гараничев отпросился пройти первый сбор у себя в Тюмени, мы пошли ему навстречу. Екатерина Юрлова-Перхт проходит первый сбор индивидуально», - цитирует Драчева «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Логинов женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой.

Женская и мужская сборные России с 15 мая тренируются в Белокурихе.