Анастасия Кузьмина: Решение об участии в эстафетах будет принято осенью Словацкая биатлонистка завершила карьеру, но может продолжить выступать в эстафетах.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина рассказала о том, когда будет принято решение о ее возможном участии в эстафетных гонках в следующем сезоне.

«Решение (об участии в эстафете) должно быть общим, ориентировочно оно будет принято в сентябре или октябре после летнего периода подготовки», – приводит ТАСС слова 34-летней словацкой биатлонистки.

Напомним, по завершении минувшего сезона Кузьмина объявила о том, что заканчивает карьеру. При этом она не исключила, что может продолжить выступать в эстафетных гонках.

Кузьмина побеждала в спринте на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи, а также в масс-старте на Играх 2018 года в Пхенчхане.

Свою единственную золотую медаль на чемпионатах мира она выиграла в этом году в Эстерсунде, заняв первое место в спринте.