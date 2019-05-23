Анастасия Кузьмина: Решение об участии в эстафетах будет принято осенью

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина рассказала о том, когда будет принято решение о ее возможном участии в эстафетных гонках в следующем сезоне.
«Решение (об участии в эстафете) должно быть общим, ориентировочно оно будет принято в сентябре или октябре после летнего периода подготовки», – приводит ТАСС слова 34-летней словацкой биатлонистки.
Напомним, по завершении минувшего сезона Кузьмина объявила о том, что заканчивает карьеру. При этом она не исключила, что может продолжить выступать в эстафетных гонках.
Кузьмина побеждала в спринте на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи, а также в масс-старте на Играх 2018 года в Пхенчхане.
Свою единственную золотую медаль на чемпионатах мира она выиграла в этом году в Эстерсунде, заняв первое место в спринте.
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