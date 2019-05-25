Цветков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Церемония вручения награды состоялась в рамках присяги новобранцев спортивных рот ЦСКА в парке «Патриот».
Медаль 27-летнему Цветкову вручил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков, пожелавший спортсмену дальнейших успехов в карьере.
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