Йоханнес Бе провел первую тренировку в сезоне (фото)

Обладатель Кубка мира сезона-2018/19 Йоханнес Бе сообщил, что провел первую тренировку в сезоне.
«Первая тренировка в сезоне», - написал Бе в инстаграме, выложив фото с огневого рубежа.
Йоханнес Бе в апреле был включен в состав первой команды сборной Норвегии на предстоящий сезон.
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