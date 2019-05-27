Йоханнес Бе провел первую тренировку в сезоне (фото) - Советский спорт
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27 мая 2019 11:49БиатлонСметанникова Дарья

Йоханнес Бе провел первую тренировку в сезоне (фото)

Норвежский биатлонист начал готовиться к сезону.

Обладатель Кубка мира сезона-2018/19 Йоханнес Бе сообщил, что провел первую тренировку в сезоне.

«Первая тренировка в сезоне», - написал Бе в инстаграме, выложив фото с огневого рубежа.

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First training of the season👍🏼🐌

Публикация от Johannes Thingnes Bø⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ (@johannesbo)

Йоханнес Бе в апреле был включен в состав первой команды сборной Норвегии на предстоящий сезон.

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