Цветков намерен бороться за попадание в состав сборной России Российский биатлонист рассказал о своей подготовке к новому сезону.

Максим Цветков не попал в состав сборной России на сезон-2019/20. Биатлонист намерен отобраться вновь в национальную команду и выступить на чемпионате мира.

«Сейчас я нахожусь на сборе в Крыму и готовлюсь к сезону с командой ЦСКА, в дальнейшем буду тренироваться с командой из своего региона. Тренируюсь в таком же режиме, как и год назад в составе сборной, в какой-то степени мне сейчас легче. Я не нахожусь в команде и не испытываю такого напряжения. Но задача у меня одна - отобраться в состав сборной и выступать на этапах Кубка мира, а также на мировом первенстве, которое пройдет в Антерсельве», - цитирует Цветкова ТАСС.

27-летний биатлонист пять раз становился обладателем золотой медали на этапах Кубка мира в эстафетах. В минувшем сезоне Цветков выступал на этапах Кубка мира в Рупольдинге и Оберхофе.