Анна Богалий: Коукалова ушла в сторону, как серая лошадка - Советский спорт
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29 мая 2019 17:46БиатлонЛипкин Антон

Анна Богалий: Коукалова ушла в сторону, как серая лошадка

Чешская биатлонистка объявила о завершении карьеры.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала решение чешской биатлонистки Габриэлы Коукаловой завершить карьеру.

«Она ушла в сторону, – приводит слова Богалий официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Как серая лошадка. Тут ходит много мнений и кривотолков по этому поводу. Плюс ее скандальные высказывания и книги… Но, может быть, здесь что-то с семейными делами связано, может быть, со здоровьем…

Биатлон – очень тяжелый вид спорта. Найти мотивацию каждый день рано вставать и выполнять по сто изготовок в день, стирая колени и локти в кровь, очень трудно».

Напомним, 29-летняя Коукалова пропустила два предыдущих сезона из-за проблем с икроножными мышцами.

Коукалова победила в составе сборной Чехии в смешанной эстафете на чемпионате мира 2015 года в Контиолахти, а через два года стала чемпионкой мира в спринте в Хохфильцене. Также у нее по два серебра и бронзы.

На Олимпийских играх в Сочи он стала серебряным призером в масс-старте и смешанной эстафете.

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