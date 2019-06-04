Ольга Зайцева: Мы тренировались больше, а сейчас молодежь относится к себе бережно

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказался о подготовке нынешней команды.
«Конечно, я не член тренерского штаба и не знаю плана подготовки, но судя по тем разговорам, что доходят до меня, делаю вывод, что мы тренировались больше, – приводит «RT» слова Зайцевой. – Терпели, не берегли себя, отдавались спорту полностью. Сейчас тенденции таковы, что молодежь относится к себе бережно».
Напомним, Зайцева дебютировал на этапе Кубка мира в феврале 2000 года, а о завершении карьеры объявила 24 января 2015 года.
На этапах Кубка мира у Зайцевой 12 побед в личных гонках и 14 – в эстафетах.
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