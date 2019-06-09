Российские биатлонисты начали предсезонный сбор - Советский спорт
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09 июня 2019 13:17БиатлонСпирин Дмитрий

Российские биатлонисты начали предсезонный сбор

Мужская сборная России начала второй предсезонный тренировочный сбор в Чайковском.

В состав основной команды для централизованной подготовки к новому сезону входят: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.

На первом сборе в Белокурихе отсутствовали Бабиков, Малышко, Гараничев и Логинов. Они присоединились к команде в Чайковском.

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