Российские биатлонисты начали предсезонный сбор

В состав основной команды для централизованной подготовки к новому сезону входят: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.
На первом сборе в Белокурихе отсутствовали Бабиков, Малышко, Гараничев и Логинов. Они присоединились к команде в Чайковском.
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