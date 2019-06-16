Биатлонист Хасанкаев мог умереть от остановки сердца - Советский спорт
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16 июня 2019 18:08БиатлонКоноплев Александр

Биатлонист Хасанкаев мог умереть от остановки сердца

17-летний спортсмен умер по естественным причинам, считают следователи.

Следственный комитет РФ называет остановку сердца предварительной причиной смерти 17-летнего биатлониста Артемия Хасанкаева.

– Сейчас проверку проводит региональное управление Следственного комитета. Вероятная причина смерти – остановка сердца, – цитирует ТАСС начальника республиканского МЧС Сергея Шахова.

Спортсмен пропал 15 июня на сборах команды из Мурманской области. Утром 17 июня спасатели обнаружили тело Хасанкаева.

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