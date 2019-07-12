Росгвардия отняла лицензию у биатлонного комплекса в Ханты-Мансийске Только один стадион России может понравиться Росгвардии.

Биатлонный стадион в Ханты-Мансийске, который принял два чемпионата мира, лишился лицензии на предстоящий сезон. Росгвардия сослалась на приказ МВД от 1999 года, в котором запрещается стрельба в населённых пунктах и вблизи жилых объектов. Подобная участь ожидает другие биатлонные комплексы, находящиеся в черте Уфы, Новосибирска, Ижевска и Чайковского.

«В пункте 182 указанного приказа говорится, что „исключается оборудование открытых тиров (стрельбищ) на расстоянии менее 1 км от огневого рубежа до населенного пункта“. Специалисты в стрельбе говорят, что речь в данном случае идет о направлении стрельбы, но в приказе этого не прописано, а буквоеды из Росгвардии считают, что речь идет о радиусе в километр. При таких условиях под запрет попадают практически все основные биатлонные центры в России, за исключением расположенного в горах стадиона „Лаура“ в Сочи», – написал журналист Александр Круглов в статье на сайте news.ru.

По мнению автора, решить проблему может только высшее руководство страны.