У Писаревой и Шатохина родилась двойня - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 июля 2019 19:25БиатлонКоноплев Александр

У Писаревой и Шатохина родилась двойня

Малыши закутаны в конверты разных цветов.

Белорусская биатлонистка Надежда Писарева родила двойню. Её муж – сервисмен сборной России Андрей Шатохин.

Судя по фото у пары родились мальчик и девочка.

Писарева до 2010 года выступала за сборную России, а потом перешла под флаг Белоруссии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Выписка 💕🎈🎊😍👨‍👩‍👧‍👦❤️#5.07.2019.#Семья💞#двойняшки#kingtwins#королевскаядвойня#family#love#happy👼🏻👼🏻🥳

Публикация от Nadezhda Shatokhina (@pisarevanadezhda_official)

12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
09/07 07:30Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
11/07 16:00Хоккей
Полный календарь КХЛ сезона-2019/20«Советский спорт» представляет расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
12/07 18:30Футбол
В десяточку! Трансфер Гризманна в «Барселону» взорвал рынокКак и ожидалось, Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в каталонский клуб, который заплатил за француза 120 миллионов евро. А это значит, что впереди другие суперсделки.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
13/07 18:00Футбол
Бикфалви забил дважды. Все голы 1-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 1-го тура чемпионата России.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
10/07 13:15Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
12/07 23:15Футбол
Игорь Черевченко: Дебют Банды? Мне не понравились его бутсыГлавный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) отметил профессиональный подход к делу своих игроков.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
13/07 11:37Футбол
Хаджи, Джанаев, Кварацхелия: главные трансферы РПЛ, которые сорвалисьПолузащитник «Вииторул» Янис Хаджи накануне предпочел московскому «Спартаку» бельгийский «Генк». В связи с этим «Советский спорт» вспоминает другие переходы РПЛ, которые сорвались в последний момент.
13/07 09:48Футбол
«Спартак» и «Сочи»: Андронов – о том, что ждать от них в новом сезонеНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Спартака» и «Сочи».
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
13/07 07:17Футбол
«Урал» и «Уфа»: что ждать от них в новом сезоне. Мнение АндроноваНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Урала» и «Уфы».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
13/07 17:29Футбол
Ожидания от нового сезона. Колонка Андронова. «Ростов» и «Оренбург»Наш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Ростова» и «Оренбурга».
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
Новости
19:32 Футбол Кичин перешел в минское «Динамо»
19:25 Биатлон У Писаревой и Шатохина родилась двойня
19:21 Футбол Сергей Юран: Возглавить «Спартак»? А почему нет?
19:11 Футбол У Михайловича обнаружена лейкемия. Он покинул «Болонью»
18:58 Футбол «Торпедо» обыграло «Балтику», а «Химки» разгромили «Авангард»
18:51 Футбол Брат Зидана умер в возрасте 54 лет
18:44 Формула-1 Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Квят – 17-й
18:24 Футбол Дубль Бикфалви помог «Уралу» обыграть «Уфу» в первом туре чемпионата России
18:23 Футбол «Спартак» – «Сочи». Понсе начнет матч на скамейке запасных. Новосельцев – в «старте»
18:02 Теннис Серена Уильямс: Халеп играла как сумасшедшая, остается только снять шляпу
17:48 Теннис Симона Халеп: Это был лучший матч в моей карьере
17:13 Теннис Халеп переиграла Серену Уильямс и впервые в карьере выиграла Уимблдон
16:44 Футбол «Рубин» подписал четырехлетний контракт со Старфельтом
16:36 Регби Российские регбистки вышли в четвертьфинал европейской квалификации на Олимпиаду
16:24 Футбол «Манчестер Юнайтед» переиграл «Перт Глори» в контрольном матче
16:05 Футбол Александр Бубнов: Считаю «Ростов» фаворитом во встрече с «Оренбургом»
15:44 Футбол «Урал» – «Уфа». Стартовые составы команд
15:37 Футбол Робертсон временно освобожден от тренировок с «Ливерпулем»
15:36 Футбол «Ростов» – «Оренбург». История противостояния
15:25 Футбол Андрей Тихонов: Сложно сказать, сможет ли Понсе полноценно заменить Зе Луиша
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика