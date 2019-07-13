У Писаревой и Шатохина родилась двойня

Белорусская биатлонистка Надежда Писарева родила двойню. Её муж – сервисмен сборной России Андрей Шатохин.
Судя по фото у пары родились мальчик и девочка.
Писарева до 2010 года выступала за сборную России, а потом перешла под флаг Белоруссии.
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