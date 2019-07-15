В Крыму установили предварительные причины смерти биатлониста Хасанкаева - Советский спорт
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15 июля 2019 12:47БиатлонЛипкин Антон

В Крыму установили предварительные причины смерти биатлониста Хасанкаева

Хасанкаев скончался во время тренировки 15 июня.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти биатлониста Хасанкаева стала патология сердечно-сосудистой системы.

«Это пока лишь одна из версий следствия, – приводит «Российская газета» слова представителя пресс-службы ГСУ СКР по Крыму. – Для уточнения причины смерти назначены дополнительные экспертизы, которые уже проводятся».

Напомним, 17-летний Хасанкаев скончался 15 июня во время тренировки в горах городского округа Алушта.

Хасанкаев, представляющий Мурманскую область, занял 14-е место в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира в Орсбли. В юношеском рейтинге СБР он занимал третье место.

По факту гибели биатлониста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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