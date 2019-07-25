Логинов выиграл спринт на летнем чемпионате России

Трехкратный призер чемпионата мира Александр Логинов стал победителем спринта на летнем чемпионате России в Тюмени.
27-летний биатлонист допустил один промах и опередил на 5,5 секунды Сергея Корастылева, который отстрелял без ошибок. В тройку лучших также вошел Алексей Чулев.
Отметим, что летний чемпионат России является отборочным турниром в сборную на чемпионат мира по летнему биатлону, который пройдет 23-25 августа в Раубичах (Белоруссия).
Тюмень
Чемпионат России по летнему биатлону
Мужчины
Спринт
1. Александр Логинов (Тюменская область) – 24.11,7 (1 промах)
2. Сергей Корастылев (Красноярский край) – +5,5 (0)
3. Алексей Чулев (ЯНАО) – +6,9 (0)
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