Услугина не планирует возобновлять карьеру после рождения ребенка Российская биатлонистка родила в августе сына.

Загрузка...

Российская биатлонистка Ирина Услугина не планирует возобновлять карьеру после рождения ребенка.

«Мои планы на данный момент – быть рядом с моим ребенком, возвращение я не планирую, нет такой возможности», – приводит ТАСС слова 31-летней Услугиной.

Услугина побеждала на чемпионатах России в суперспринте и индивидуальной гонке, становилась призером в масс-старте, спринте и гонке преследования.

В сезоне-2014/2015 Услугина дебютировала на этапах Кубка мира. Ее лучшим результатом стало девятое место в гонке преследования на заключительном этапе сезона-2017/2018 в Тюмени.

Летом прошлого года Услугина объявила о завершении карьеры, а в августе у нее родился сын.