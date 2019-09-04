Мартен Фуркад: У меня очень много хороших воспоминаний о России Французский биатлонист Мартен Фуркад – о своих ассоциациях с Россией.

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- У меня очень много хороших воспоминаний о России - о Ханты-Мансийске, Тюмени, Сочи. Думаю, что первым на ум приходит любовь российских болельщиков. Они дают ее очень много.

Что меня больше всего удивило в России? Иногда еда была очень необычной. Знаете, во Франции есть кондитерские изделия. И они сладкие. А в России много кондитерских изделий с солью. Это очень смущает французов, - приводит слова француза «Матч ТВ».

Напомним, что Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером олимпийских игр.