Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжает подготовку к сезону.

Российский биатлонист Игорь Малиновский рассказал о подготовке к новому сезону.

«Сейчас Сергей Белозеров делает акцент на индивидуальные особенности организма каждого спортсмена, – приводят «Известия» слова 22-летнего Малиновского. – Так что подготовка на предстоящий сезон существенно изменилась.

На мой взгляд, прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки. Сейчас загружают больше, но все равно, кажется, недостаточно. Но наставникам виднее, посмотрим».

Напомним, в прошлом сезоне Малиновский не пробился в состав первой сборной и не выступал на этапах Кубка мира.

Добавим, что в новом сезоне старшим тренером мужской сборной России станет Сергей Белозеров, который раньше работал с резервной командой. Он заменит Анатолия Хованцева, сохранившего пост главного тренера сборной.

Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября в Эстерсунде.