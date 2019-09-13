Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Домрачева и Бьорндален будут работать со сборной Китая.

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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, ставшая тренером сборной Китая, заявила, что не получала предложений работать в Белоруссии.

«Мне не поступало подобных предложений от Белорусской федерации биатлона, – сказала Домрачева в эфире телеканала ОНТ. – Конечно, я отнеслась бы со всей серьезностью, но разговоров не было.

Сейчас с белорусской командой работают достаточное количество специалистов. Я думаю, что руководство федерации держит все под контролем».

Отметим, что по контракту Домрачева и ее муж Уле Эйнар Бьорндален будут готовить китайских биатлонистов к домашней Олимпиаде в Пекине.

Напомним, Бьорндален и Домрачева завершили свои карьеры в 2018 году.