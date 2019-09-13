Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 сентября 2019 15:55БиатлонЛипкин Антон

Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало

Домрачева и Бьорндален будут работать со сборной Китая.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, ставшая тренером сборной Китая, заявила, что не получала предложений работать в Белоруссии.

«Мне не поступало подобных предложений от Белорусской федерации биатлона, – сказала Домрачева в эфире телеканала ОНТ. – Конечно, я отнеслась бы со всей серьезностью, но разговоров не было.

Сейчас с белорусской командой работают достаточное количество специалистов. Я думаю, что руководство федерации держит все под контролем».

Отметим, что по контракту Домрачева и ее муж Уле Эйнар Бьорндален будут готовить китайских биатлонистов к домашней Олимпиаде в Пекине.

Напомним, Бьорндален и Домрачева завершили свои карьеры в 2018 году.

Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Новак Джокович: Надеюсь успеть восстановиться к турниру в Токио Перес хочет провести на «Сантьяго Бернабеу» матч между Надалем и Федерером Рафаэль Надаль: Медведев сделал этот финал незабываемым
Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Динамо» проиграло по делу». Что говорили Крикунов и Мактавиш Главные тренеры «Локомотива» и «Динамо» подвели итоги игры. 12.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван
Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься Евгения Медведева: Я довольна, но самое главное будет завтра Татьяна Тарасова: У Загитовой – лучший тренер в мире
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена
Новости
16:03 Бокс В Ульяновске скончался российский боксер Молоканов. Ему было 28 лет
15:55 Биатлон Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало
15:45 Фигурное катание Россияне заняли с первого по четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
15:27 Теннис Шарапова выступит на турнире в Австрии
15:10 Хоккей «Адмирал» одержал победу над «Барысом», Глазачев оформил дубль
14:50 ММА Ян высказался о лучших бойцах UFC. Он считает, что они боятся поединка с ним
14:27 Футбол Фанаты «ПСЖ» собираются бойкотировать матчи из-за ситуации с Неймаром
14:14 Формула-1 «Хаас» отказал Верляйну
14:06 Теннис Кудерметова победила Зигемунд и вышла в полуфинал в Хиросиме
14:06 Футбол Прудников, отыгравший в «Спартаке» 43 матча, перешел в белорусский клуб (фото)
13:54 Футбол Азар и Куртуа призвали руководство «Реала» приобрести Канте
13:53 Баскетбол Испания победила Австралию и вышла в финал чемпионата мира
13:37 Футбол Финский форвард Пукки – лучший игрок АПЛ в августе (видео)
13:17 ММА Фергюсон – Хабибу: Отбрось пешки назад
13:03 ММА Дональд Серроне: Что случится, если я проведу против Хабиба тейкдаун?
12:48 Футбол Михаил Кержаков: Если Крал будет разруливать, «Спартак» может побороться за медали
12:45 Футбол Организатор турнира в США: Участие «Спартака» – возможность для болельщиков увидеть любимую команду
12:35 Футбол Александр Мостовой: Пауза должна пойти на пользу «Спартаку» – страсти отошли, шум утих
12:24 Хоккей Мартиньш Карсумс: Непонятно, почему во второй лиге мира три разных варианта площадок
12:21 Футбол Ребров – Самедову: Саня, ты пример для молодого поколения (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика