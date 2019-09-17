Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Итальянские биатлонистки заняли два первых места в общем зачете Кубка мира в прошлом сезоне.

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Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала о конкуренции со своей соотечественницей Доротеей Вирер.

«Мы с Доротеей давно знакомы, мы дружим и много лет вместе тренируемся, – приводит слова 24-летней Виттоцци официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Да, в команде существует явная конкуренция, но бороться друг против друга – это совершенно нормально, поэтому никаких конфликтов не возникает».

Напомним, в прошлом сезоне Вирер стала победительницей общего зачета Кубка мира, Виттоцци заняла второе место с отставанием в 22 очка.

«Я почувствовала больше удовлетворение, нежели обиду, что не стала первой, – добавила Виттоцци. – Все впереди, и сейчас я работаю над своими ошибками, чтобы в следующем сезоне демонстрировать еще более уверенные и стабильные результаты

Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября в Эстерсунде.