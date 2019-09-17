Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

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– Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована с текущего момента на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, – цитирует «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее сообщалось, что Васильева за последние 12 месяцев пропустила три допинг-теста, что является нарушением антидопинговых правил.

Позже российская биатлонистка выступила с обращением в адрес антидопингового координатора Международного союза биатлонистов (IBU).