Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России

Россиянка Светлана Миронова выиграла золотую медаль на чемпионате страны по летнему биатлону. Сегодня, 19 сентября спортсменка показала лучший результат в индивидуальной гонке на 15 км.
Чемпионат России по летнему биатлону
Чайковский. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Светлана Миронова – 44.44,1 (2)
2. Виктория Сливко – +30,2 (1)
3. Тамара Воронина – +31,6 (2)
4. Евгения Павлова – +44,6 (0)
5. Екатерина Глазырина – +1.12,9 (0)
6. Анастасия Поршнева – +1.53,8 (2)
7. Екатерина Муралеева – +2.05,5 (1)
8. Ирина Старых – +2.16,3 (3)
9. Кристина Резцова – +2.29,4 (3)
10. Лариса Куклина – +2.30,1 (3)
У мужчин первое место занял трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов. Он выиграл золото, показав лучший результат в гонке на 20 км.
Чемпионат России по летнему биатлону
Чайковский. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
1. Александр Логинов – 51.44,5 (2).
2. Евгений Гараничев – +1.04,7 (1).
3. Юрий Шопин – +1.54,2 (3).
4. Алексей Шевченко – +1.58,1 (1).
5. Владимир Семаков – +2.15,1 (1).
6. Дмитрий Шамаев – +2.20,3 (1).
7. Александр Поварницын – +2.39,8 (3).
8. Дмитрий Малышко – +2.49,8 (3).
9. Никита Поршнев – +2.57,5 (3).
10. Василий Томшин – +3.02,2 (1).