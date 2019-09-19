Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России Турнир проходит в Чайковском и завершится 22 сентября.

Россиянка Светлана Миронова выиграла золотую медаль на чемпионате страны по летнему биатлону. Сегодня, 19 сентября спортсменка показала лучший результат в индивидуальной гонке на 15 км.

Чемпионат России по летнему биатлону

Чайковский. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Светлана Миронова – 44.44,1 (2)

2. Виктория Сливко – +30,2 (1)

3. Тамара Воронина – +31,6 (2)

4. Евгения Павлова – +44,6 (0)

5. Екатерина Глазырина – +1.12,9 (0)

6. Анастасия Поршнева – +1.53,8 (2)

7. Екатерина Муралеева – +2.05,5 (1)

8. Ирина Старых – +2.16,3 (3)

9. Кристина Резцова – +2.29,4 (3)

10. Лариса Куклина – +2.30,1 (3)

У мужчин первое место занял трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов. Он выиграл золото, показав лучший результат в гонке на 20 км.

Чемпионат России по летнему биатлону

Чайковский. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км

1. Александр Логинов – 51.44,5 (2).

2. Евгений Гараничев – +1.04,7 (1).

3. Юрий Шопин – +1.54,2 (3).

4. Алексей Шевченко – +1.58,1 (1).

5. Владимир Семаков – +2.15,1 (1).

6. Дмитрий Шамаев – +2.20,3 (1).

7. Александр Поварницын – +2.39,8 (3).

8. Дмитрий Малышко – +2.49,8 (3).

9. Никита Поршнев – +2.57,5 (3).

10. Василий Томшин – +3.02,2 (1).