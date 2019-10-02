Кузьмина объявила о завершении карьеры

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина завершила карьеру биатлонистки. Об этом 35-летняя спортсменка сообщила в своем инстаграме.

С декабря 2008 года она представляла сборную Словакии.

«Понимаю, что в таком состоянии, девчатам реально не смогу помочь, а наоборот, буду «якорем» в команде, отнимая у них драгоценные силы для индивидуальных гонок, решила взвесить все за и против. Сильно переживаю, что напрасно даровала надежду всем, кто на меня рассчитывал, но все же решила, что лучше это сделать сейчас, чем во время сезона. Чем скорее пройдет смена поколений в этом случае, тем качественнее смогут подготовиться к будущей Олимпиаде.

Это решение для меня одним из самых сложных с моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в моей спортивной карьере. Ухожу с глубоким чувством благодарности за все то, что мне спорт дал, и за то, как вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов. Отдельное спасибо моей семье за понимание, помощь и поддержку на протяжении стольких лет», – написала Кузьмина в инстаграме.

Напомним, по завершении прошедшего сезона Кузьмина объявила о том, что заканчивает карьеру. При этом она не исключила, что может продолжить выступать в эстафетных гонках.

Кузьмина побеждала в спринте на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи, а также в масс-старте на Играх 2018 года в Пхенчхане. Свою единственную золотую медаль на чемпионатах мира она выиграла в этом году в Эстерсунде, заняв первое место в спринте.