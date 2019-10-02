Кузьмина объявила о завершении карьеры - Советский спорт
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02 октября 2019 19:57БиатлонКоноплев Александр

Кузьмина объявила о завершении карьеры

Уроженка Тюмени выиграла 18 гонок на Кубке мира.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина завершила карьеру биатлонистки. Об этом 35-летняя спортсменка сообщила в своем инстаграме.

С декабря 2008 года она представляла сборную Словакии.

«Понимаю, что в таком состоянии, девчатам реально не смогу помочь, а наоборот, буду «якорем» в команде, отнимая у них драгоценные силы для индивидуальных гонок, решила взвесить все за и против. Сильно переживаю, что напрасно даровала надежду всем, кто на меня рассчитывал, но все же решила, что лучше это сделать сейчас, чем во время сезона. Чем скорее пройдет смена поколений в этом случае, тем качественнее смогут подготовиться к будущей Олимпиаде.

Это решение для меня одним из самых сложных с моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в моей спортивной карьере. Ухожу с глубоким чувством благодарности за все то, что мне спорт дал, и за то, как вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов. Отдельное спасибо моей семье за понимание, помощь и поддержку на протяжении стольких лет», – написала Кузьмина в инстаграме.

Напомним, по завершении прошедшего сезона Кузьмина объявила о том, что заканчивает карьеру. При этом она не исключила, что может продолжить выступать в эстафетных гонках.

Кузьмина побеждала в спринте на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи, а также в масс-старте на Играх 2018 года в Пхенчхане. Свою единственную золотую медаль на чемпионатах мира она выиграла в этом году в Эстерсунде, заняв первое место в спринте.

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Друзья! Пришло время подвести итоги моей подготовки к новому сезону 2019-2020. Прошло 6 месяцев после окончания одного из успешнейших сезонов в моей карьере, в котором удалось достичь важные для меня спортивные цели. Это дало мне уверенность, что я готова помочь женским эстафетам выступать на должном уровне в будущем сезоне, и продолжала тренироваться для того, чтобы таким образом смогла Вас порадовать ещё и этой зимой. Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала. Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще. За последние пол года в моей жизни произошло много перемен. Очень надеялась, что новый этап в жизни пройду «безболезненно», но понимала, что не справляюсь с тем темпом «нормальной жизни» и постоянным желанием удерживать форму на должном уровне, для успешного участия с соревнованиях. Много обязанностей и мало времени для восстановления-не самое лучшее сочетание для максималистки, которая пыталась «прыгнуть выше своей головы» из лучших побуждений. Понимая то, что в таком состоянии, девчатам реально не смогу помочь, а наоборот, буду «якорем» в команде, отнимая у них драгоценные силы для индивидуальных гонок, решила взвесить все ЗА И ПРОТИВ. Сильно переживая то, что напрасно даровала надежду всем, кто на меня рассчитывал, всё же решила, что лучше это сделать сейчас, чем во время сезона. Чем скорее пройдёт смена поколений в этом случае, тем качественнее смогут подготовиться к будущей Олимпиаде. Это решение для меня одним из самых сложных с моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в моей спортивной карьере. Ухожу с глубоким чувством благодарности за всё то, что мне спорт дал, и за то, как Вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов. Отдельное СПАСИБО моей семье за понимание, помощь и поддержку на протяжении стольких лет. СПАСИБО всем тем, кто был неотделимой частью моей спортивной истории и в России и в Словакии, всем тем кто поддерживал и верил в моменты взлётов и падений. Потому как спорт не без этого, и, навсегда будет в моём сердце.

Публикация от Anastasia Kuzmina (@nastja.kuzminova)

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