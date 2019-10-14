В Красноярске избили до смерти мастера спорта по биатлону Красноярский биатлонист Дмитрий Сисигин был жестоко избит своими знакомыми.

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Спортсмен скончался в больнице в через 22 дня после инцидента.

Подозреваемые снимали избиение на видео, которое позже появилось в интернете. По данным NGS24, один из них уже находится в СИЗО. Второй – на свободе. По данным журналистов, его родители – депутат и бывшая судья Емельяновского района Красноярского края.

В декабре Сисигину исполнилось бы 32 года. Он был мастером спорта по биатлону.