Подчуфарова будет выступать за Словению Российская биатлонистка сменила спортивное гражданство.

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Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова сменила спортивное гражданство, сообщает ТАСС. Теперь 27-летняя спортсменка будет выступать за Словению.

«Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание, – сказал генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак. – В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды».

Отметим, что Подчуфарова не выступала с 2018 года, когда объявила о завершении карьеры, но минувшим летом решила возобновить выступления.

Подчуфарова стала бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. В личных гонках Кубка мира на ее счету одна победа в спринте и одно третье место в масс-старте.

Новый сезон Кубка мира стартует 29 ноября в Эстерсунде.