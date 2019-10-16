Владимир Драчев: Переход Подчуфаровой надо будет согласовать с IBU Впереди – переговоры.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал желание Ольги Подчуфаровой выступать за сборную Словении.

– К нам пришло заявление Ольги Подчуфаровой о том, что она просит дать согласие на выступление за сборную Словении. Вчера мы рассмотрели это заявление, больших противоречий не усмотрели. Мы сейчас поедем на конгресс IBU и будем обсуждать этот вопрос с дружественной нам Федерацией биатлона Словении.

При любом переходе должны дать добро обе федерации, и надо будет согласовать его с IBU. Это же не то, что решил Драчев, и всё. Мы со словенцами обсудим ситуацию и потом примем решение, – приводит слова Драчева «РИА Новости».