Женская сборная России лишилась максимальной квоты на Кубке мира Аннулирование результатов Васильевой привело к тому, что Россия не смогла удержаться в первой пятерке Кубка наций.

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Женская сборная России по биатлону в предстоящем сезоне сможет выставлять на гонки пять человек, а не шесть, как было раньше, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

На этой неделе стало известно, что российская биатлонистка Маргарита Васильева не будет подавать апелляцию на свою дисквалификацию на полтора года за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный периода в течение 12 месяцев. Дисквалификация 28-летней Васильевой привела к аннулированию ее результатов, из-за чего Россия не смогла удержаться в первой пятерке Кубка наций, что дает право заявлять по шесть спортсменок на гонки.

«Мы можем подтвердить, что вердикт вступил в силу и Маргарита Васильева лишится набранных очков в соответствии с решением антидопинговой комиссии», – сообщили в IBU.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).