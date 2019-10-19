Васильева лишена очков в Кубке мира Российская биатлонистка Маргарита Васильева лишена очков, набранных в Кубке мира с 4 февраля 2019 года, ее дисквалификация вступила в силу.

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«Вердикт в отношении Маргариты Васильевой теперь имеет юридическую силу и вступает в силу. Ее очки (в Кубке мира) будут сокращены в соответствии с решением антидопинговой комиссии IBU. Примите во внимание, что IBU не может прокомментировать до следующей недели, как этот вердикт отразится на Кубке наций», - цитирует «РИА Новости» пресс-службу IBU.

Напомним, что ранее Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Срок начала дисквалификации – 17 сентября 2019 года.