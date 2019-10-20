Велимир Вукадин: Аввакумова решила выступать за сборную Сербии - Советский спорт
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20 октября 2019 11:43Биатлон

Велимир Вукадин: Аввакумова решила выступать за сборную Сербии

Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова, выступавшая ранее за сборную Южной Кореи, решила продолжить карьеру в национальной команде Сербии.

- Екатерина решила выступать за сборную Сербии. Мы уже завершили процедуру оформления гражданства страны, договорились с южнокорейской федерацией. Теперь ее переход зависит от решения Международного союза биатлонистов, который в ближайшее время должен рассмотреть наш запрос, - цитирует ТАСС президента Союза биатлонистов Сербии Велимира Вукадина.

Аввакумова приняла гражданство Южной Кореи в конце 2016 года. В начале 2019 года издание Chosun сообщило, что Аввакумова намерена продолжить карьеру в новой национальной команде, так как не смогла адаптироваться к условиям жизни в Южной Корее.

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