Дмитрий Васильев: Аввакумова и ее тренер – люди странные Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал переход россиянки Екатерины Аввакумовой из сборной Южной Кореи в сборную Сербии.

– Ее тренер Вячеслав Никифоров – совсем не простой человек, эпатажный и не очень любит мириться с дисциплиной и организованностью. Он сам себе хозяин, сам себе голова. Поэтому я не думаю, что это личное решение Екатерины. Я на 90 процентов уверен, что это его решение. Ему все время приходят в голову какие-то такие вещи. Сейчас за Сербию, потом за Монголию будет выступать. А следующий Мозамбик?

– Что Аввакумова будет делать в Сербии, где нет ни одной биатлонистки, попадающей в очки на Кубке мира?

– Я об этом и говорю. Эти люди странные. Вроде бы уже есть корейский паспорт, в сборной нет особой конкуренции – ну так выступай за Корею. Но нет, с Кореей уже не нравится. Это из серии: «Там все плохие, здесь все плохие. Они все ищут, где все будет хорошее. Так и будут искать до конца жизни, – приводит слова Васильева «Спорт день за днем».