Анатолий Оськин: В румынской команде рабочая атмосфера

Российский биатлонист Анатолий Оськин вместе с ещё двумя спортсменками Анастасией Толмачёвой и Еленой Чирковой тренируется с румынской командой и в последствии может пополнить её ряды.
- Я действительно тренируюсь с румынами. У них замечательное руководство, отличные тренеры, достойные спарринг-партнеры, внутрикомандная сплочённость, веселый коллектив! Уверен, что любой человек желал бы именно такой рабочей атмосферы. Но моего перехода до сих пор не было, вопреки тому, что пишет пресса, — рассказал Оськин News.ru.
По информации News.ru инициатива натурализовать нескольких российских спортсменов исходила от румынской стороны, которые приглашали и других биатлонистов.
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