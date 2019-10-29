Анатолий Оськин: В румынской команде рабочая атмосфера - Советский спорт
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29 октября 2019 11:04Биатлон

Анатолий Оськин: В румынской команде рабочая атмосфера

Россиянин поделился своими первыми впечатлениями от тренировок.

Российский биатлонист Анатолий Оськин вместе с ещё двумя спортсменками Анастасией Толмачёвой и Еленой Чирковой тренируется с румынской командой и в последствии может пополнить её ряды.

- Я действительно тренируюсь с румынами. У них замечательное руководство, отличные тренеры, достойные спарринг-партнеры, внутрикомандная сплочённость, веселый коллектив! Уверен, что любой человек желал бы именно такой рабочей атмосферы. Но моего перехода до сих пор не было, вопреки тому, что пишет пресса, — рассказал Оськин News.ru.

По информации News.ru инициатива натурализовать нескольких российских спортсменов исходила от румынской стороны, которые приглашали и других биатлонистов.

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