Чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года перенесен из Финляндии в Германию Решение было обусловлено повышенной загрузкой Контиолахти в течение одного календарного года.

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Мировые летние соревнования 2020 года по биатлону были перенесены из финского города Контиолахти в немецкий Рупольдинг. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Такое решение было принято в связи с тем, чтобы избежать ситуации, когда три значимых события в биатлонном календаре проводились бы в одном месте в течение одного календарного года. В Контиолахти пройдут два этапа Кубка мира — предпоследний этап в сезоне-2019/20 в марте и стартовый этап сезона-2020/21 в ноябре.

Президент IBU Олле Далин дал небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации, отметив, что изменение места проведения соревнований будет выгодно всем – в Контиолахти «принимающая сторона получит возможность полностью сконцентрироваться на этапах Кубка мира».

Отметим, что соревнования в Рупольдинге пройдут с 19 по 23 августа 2020 года.