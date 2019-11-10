Украинская биатлонистка раскритиковала российскую систему подготовки

- К стартам в Шушене мы специально, естественно, не подводимся. Я не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься только к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон. До чемпионата мира еще очень долго, и я не вижу смысла входить в форму за две недели до старта Кубка мира.
Меня не пугают возможные итоги отбора, не пугает перспектива Кубка IBU, потому что это, скажем так, также неплохая возможность посоревноваться, завоевать хрустальный глобус, к примеру. В свое время у меня это почти получилось, когда я бегала последний год по юниоркам, и даже какое-то время шла второй в общем зачете, - передает слова Меркушиной biathlonnews.com.ua.
В прошлом сезоне 24-летняя спортсменка заняла 35-е место в общем зачете Кубка мира.
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