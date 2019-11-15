Биатлонистка сборной России Светлана Миронова выиграла первый отборочный спринт в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
25-летняя Миронова допустила один промах на двух рубежах и опередила на 2,5 секунды Тамару Воронину. Третье место заняла Кристина Резцова.
Напомним, по итогам двух отборочных спринтерских гонок будет сформирован состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Добавим, что Екатерина Юрлова обеспечила себе участие в декабрьских этапах и не участвует в отборе, а у Виктории Сливко – личная квота на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Накануне в первом мужском спринте победил Дмитрий Малышко.
Тюмень
Отборочный спринт
Женщины
1. Светлана Миронова – 24.20,4 (0,1)
2. Тамара Воронина – +2,5 (1,0)
3. Кристина Резцова – +24,7 (0,1)
4. Наталья Гербулова – +38,5 (0,1)
5. Ирина Старых – +53,3 (1,1)
6. Анастасия Гореева – +55,3 (0,2)
7. Полина Шевнина – +55,5 (0,0)