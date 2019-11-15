Миронова выиграла первый отборочный спринт в Тюмени В тройку вошли Воронина и Резцова.

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Биатлонистка сборной России Светлана Миронова выиграла первый отборочный спринт в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

25-летняя Миронова допустила один промах на двух рубежах и опередила на 2,5 секунды Тамару Воронину. Третье место заняла Кристина Резцова.

Напомним, по итогам двух отборочных спринтерских гонок будет сформирован состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Добавим, что Екатерина Юрлова обеспечила себе участие в декабрьских этапах и не участвует в отборе, а у Виктории Сливко – личная квота на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Накануне в первом мужском спринте победил Дмитрий Малышко.

Тюмень

Отборочный спринт

Женщины

1. Светлана Миронова – 24.20,4 (0,1)

2. Тамара Воронина – +2,5 (1,0)

3. Кристина Резцова – +24,7 (0,1)

4. Наталья Гербулова – +38,5 (0,1)

5. Ирина Старых – +53,3 (1,1)

6. Анастасия Гореева – +55,3 (0,2)

7. Полина Шевнина – +55,5 (0,0)