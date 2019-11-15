Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени

Российский биатлонист Никита Поршнев стал победителем второго отборочного спринта в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
23-летний Поршнев допустил один промах и опередил победителя вчерашней гонки Дмитрия Малышко на 2,6 секунды. Третье место с двумя промахами занял Эдуард Латыпов. Отметим, что накануне Поршнев показал пятый результат.
По итогам отборочных спринтерских гонок будет сформирован состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Добавим, что Александр Логинов и Евгений Гараничев уже получили право на участие в декабрьских этапах Кубка мира, у Антона Бабикова есть личная квота на выступление на первом этапе в Эстерсунде.
Тюмень
Отборочный спринт
Мужчины
1. Никита Поршнев – 27:12.4 (1 промах)
2. Дмитрий Малышко – +2.6 (1)
3. Эдуард Латыпов – +14.7 (2)
4. Матвей Елисеев – +25.9 (1)
5. Александр Поварницын – +27.2 (1)
6. Кирилл Стрельцов – +32.0 (0)
7. Евгений Гараничев – +58.9 (0)
«Знарка из «Спартака» заберут в СКА? Ну и вопросы у вас!» Что говорили участники московского дерби ЦСКА – «Спартак». 12.11.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Думаем о Бельгии, болеем за Турцию и Ирландию В ближайшие дни определятся 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020 и 16 команд, которые разыграют четыре последние путевки в мартовских «Финалах четырех». Объясняем некоторые расклады. 14.11.2019 11:00 Футбол Безъязычный Алексей «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Матч в Принс-Альберте вытащили, но Суперсерию проиграли Сборная России выиграла шестой матч по буллитам (4:3 Б), отыграв два «матчбола». Но в дополнительной буллитной перестрелке счастье улыбнулось хозяевам (3:2).
15.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий Сергей Толчинский: Видео нашей драки со «Спартаком» до сих пор в интернете гуляет Форвард ЦСКА – о противостоянии с красно-белыми, Кубке Германии и своем увлечении теннисом. 13.11.2019 15:30 Хоккей Кузютина Елена В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав