Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени Малышко – второй, Латыпов – третий.

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Российский биатлонист Никита Поршнев стал победителем второго отборочного спринта в Тюмени, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

23-летний Поршнев допустил один промах и опередил победителя вчерашней гонки Дмитрия Малышко на 2,6 секунды. Третье место с двумя промахами занял Эдуард Латыпов. Отметим, что накануне Поршнев показал пятый результат.

По итогам отборочных спринтерских гонок будет сформирован состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Добавим, что Александр Логинов и Евгений Гараничев уже получили право на участие в декабрьских этапах Кубка мира, у Антона Бабикова есть личная квота на выступление на первом этапе в Эстерсунде.

Тюмень

Отборочный спринт

Мужчины

1. Никита Поршнев – 27:12.4 (1 промах)

2. Дмитрий Малышко – +2.6 (1)

3. Эдуард Латыпов – +14.7 (2)

4. Матвей Елисеев – +25.9 (1)

5. Александр Поварницын – +27.2 (1)

6. Кирилл Стрельцов – +32.0 (0)

7. Евгений Гараничев – +58.9 (0)