СБР утвердил состав сборной России на Кубок Мира Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило состав мужской и женской сборной России для участия в первом этапе Кубка мира по биатлону

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Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.

мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев;

женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Отметим, что, по сравнению со списками, составленными тренерским штабом российской команды по итогам контрольных стартов в Тюмени, СБР исключил из команды на Кубок мира Ирину Старых, она начнет сезон на этапах Кубка IBU

Первый этап Кубка мира состоится в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.