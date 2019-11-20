СБР утвердил состав сборной России на Кубок Мира

Союз биатлонистов России объявил имена спортсменов, которые примут участие на первом этапе Кубка мира по биатлону 2019-2020.
мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев;
женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.
Отметим, что, по сравнению со списками, составленными тренерским штабом российской команды по итогам контрольных стартов в Тюмени, СБР исключил из команды на Кубок мира Ирину Старых, она начнет сезон на этапах Кубка IBU
Первый этап Кубка мира состоится в Эстерсунде (Швеция) 30 ноября.