Александр Лукашенко – о Домрачевой в Китае: Не мог отказать, иначе Си Цзиньпин откажет в другом Домрачева и Бьорндален будут готовить сборную Китая к ОИ-2022.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева с этого года стала тренером сборной Китая.

«Я говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом, – приводит БЕЛТА слова Лукашенко. – Они поехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда (населения) страна. Если будет результат у них, так китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли».

Напомним, в сентябре стало известно о том, что Домрачева и ее муж восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален будут готовить сборную Китая к домашней Олимпиаде 2022 года в Пекине.